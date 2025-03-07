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Первый автомобиль под маскировочным брендом Nordcross сертифицирован в России

В России сертифицирован кроссовер Lynk&Co под брендом Nordcross
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Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Дистрибьютор марок Knewstar и Belgee в России «Слава Моторс Рус» сертифицировал первую модель под новым брендом Nordcross, сообщают «Китайские автомобили».

«По информации «Китайских автомобилей», речь идет о перелицованном кроссовере Lynk & Co 09 в бензиновой модификации. Производить машину будет завод Heilongjiang North Special Purpose Vehicle в провинции Хэйлунцзян», — отмечается в публикации.

Источники в дилерском сообществе сообщили изданию, что в России этот автомобиль будет продаваться под названием Nordcross 001, начало продаж запланировано на первую декаду июня.

Под бренд Belgee, который «Слава Моторс Рус» представляет в России, перешла часть моделей китайской Geely, машины выпускают на заводе в Белоруссии. Бренд Nordcross, оформленный на то же юрлицо, появился в 2024 году.

Ранее в России была названа самая популярная подержанная иномарка.

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