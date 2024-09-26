Под прикрытием «зонта». В России планируют официально продавать автомобили Zeekr и Lynk&Co Автоэксперт Рогов заявил, что российский рынок хорошо примет Zeekr и Lynk&Co

В России появился новый маскировочный автобренд NordCross, под его «зонтом» планируется официально продавать китайские машины Zeekr и Lynk&Co. Прежде их можно было купить только по «серым» схемам. Что известно о новом бренде и какие новинки ожидаются на рынке — в материале «Газеты.Ru».

Откуда взялся NordCross

В сентябре в России появился новый автомобильный бренд Knewstar, он оформлен на юрлицо ООО «Слава Моторс Рус», связанное с китайской Geely. Через эту компанию продают машины старого модельного ряда Geely под брендом BelGee (совместное предприятие Geely и белорусского «БелАЗа»). Первой же моделью Knewstar стал кроссовер 001, в точности копирующий Geely Tugella, одновременно с этой премьерой модель Tugella пропала из линейки Geely в России.

close Knewstar 001 Knewstar

На одном маскировочном бренде Geely не остановилась, юрлицо «Слава Моторс Рус» зарегистрировало в Роспатенте новую торговую марку NordCross, сообщил инсайдерский Telegram-канал No Limits. Стиль логотипов Knewstar и NordCross отличается только цветом и перекликается с дизайном эмблемы Geely.

Одновременно с новым брендом «Слава Моторс Рус» зарегистрировало доменные имена для китайских марок, которыми владеет Geely. Речь о брендах Zeekr, Lynk&Co, Radar, Lotus и Levc. Предполагается, что это первый шаг на пути к официальному запуску продаж автомобилей китайских марок на отечественном рынке (прежде их завозили только по «серым» схемам).

Zeekr

Бренд Zeekr — это подразделение Geely, занимающееся с 2021 года продажей премиальных электромобилей. На российском рынке эти машины появились в 2023 году, их импортируют неофициально по «серым» схемам. Так, в России можно приобрести кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001, седан Zeekr 007 и минивэн Zeekr 009.

close NordCross

Наиболее популярный среди россиян Zeekr 001 2023 года выпуска можно найти у дилеров по цене от 6-7 млн рублей . С учетом скидок, за 7,5 млн рублей россиянам предлагают приобрести лифтбэк с минимальным пробегом, мотором на 544 л.с. и полным приводом.

Доля Zeekr в продажах электромобилей в России составляет почти 50%.

close Zeekr 001 Zeekr

В июне появилась информация, что Zeekr намерен бороться с незаконным экспортом своих машин. Компания планирует удаленно отключать электрокары, изначально предназначавшиеся для китайского рынка, но вывезенные из страны для перепродажи.

Lynk&Co

Марка Lynk&Co появилась в 2016 году как совместный проект Geely и Volvo, последняя также принадлежит китайскому автоконцерну. Lynk&Co выпускает кроссоверы, ориентированные на молодежь. В России у дилеров можно купить новый кроссовер Lynk&Co 06 2023 года с 1,5-литровым мотором (181 л.с.), «роботом» и кожаным салоном. Стоимость такой машины — 2,6 млн рублей . Также российские дилеры предлагают приобрести 520-сильный гибридный внедорожник 09 за 7 млн рублей .

close Lynk & Co

Radar

Под брендом Radar компания Geely выпускает электрические пикапы. Модель Radar RD6 — одна из самых популярных в Китае в своем сегменте.

close Radar RD6 Radar

По «серой» схеме россияне могут купить пикап 2024 года с небольшим пробегом примерно за 7 млн рублей . За эту стоимость они получат грузовичок с электродвигателем на 272 силы и с запасом хода на 550 км.

Lotus

Китайский бренд Lotus Cars с британскими корнями выпускает спортивные автомобили повышенной мощности. В России у дилеров можно найти подержанный 900-сильный электрический гиперкроссовер Eletre за 17 млн рублей . За модели с небольшим пробегом придется отдать уже 22 млн рублей .

close Lotus Eletre Lotus

Levc

Автобренд Levc (London Electric Vehicle Company) также принадлежит Geely, он специализируется на производстве минивэнов. Модель Levc L380 есть на российском рынке, в модификации с шестиместным салоном она обойдется россиянам в 10 млн рублей . За эту цену они получат полноприводный минивэн 2024 года с электромотором на 544 силы и запасом хода на 805 км.

close Levc L380 Levc

Заменят «серый» ввоз

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что китайский автоконцерн использует NordCross, чтобы продавать в России уже популярные за счет «серого» рынка автомобили. Основатель компании «РоговМобиль» (поставляет автомобили из Японии, Южной Кореи и Китая) Дмитрий Рогов подчеркнул, что пока никаких официальных заявлений на тему нового бренда не было, однако то, что китайские бренды решили застолбить за собой место, открывает перед Россией возможности.

«Китайский автоконцерн может сделать выбор в сторону официальных продаж своих автомобилей в России, потому что они видят хорошие результаты продаж даже по «серым» схемам», — сказал Рогов.

Он отметил, что сейчас в России образовался дефицит автомобилей премиального сегмента, которые могли бы удовлетворить россиян.

«Мы знаем, что Zeekr хорошо принимают покупатели. Zeekr 001 — это отличная модель, которая состоялась на рынке. Марка Lynk&Co может занять премиальную нишу, которая сейчас у нас свободна», — считает Рогов».

По мнению автоэксперта и главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, продажи автомобилей концерна Geely вырастут, если «цены будут приятными», а бренды получат полноценное продвижение.

«Продажи вырастут, если цены на машины будут приятными.Если будет продуманная маркетинговая стратегия, то это положительно скажется на продажах. Стоит помнить, что сейчас на рынке повышается утильсбор и, следовательно, вырастут цены. Многие дилеры уже получили предупреждение от импортеров о том, что с 1 октября будет подорожание», — резюмировал Кадаков.