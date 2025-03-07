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Стала известна самая популярная подержанная иномарка в России

«Авто.ру»: в России Toyota RAV4 стала самым популярным авто с пробегом
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Toyota

В феврале 2025 года россияне чаще всего интересовались покупкой автомобиля Toyota RAV4, Lexus RX и Lada Granta. Об этом свидетельствуют данные «Авто.ру Бизнес», предоставленные «Газете.Ru».

«В феврале самым популярным стало объявление о продаже кроссовера Toyota RAV4 2018 года выпуска с пробегом 81 000 километров. Владелец оценил автомобиль в 2,47 млн рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонили 59 потенциальных покупателей. Объявление было активно 3 дня», — говорится в сообщении.

По информации классифайда, вторым по популярности стал автомобиль Lexus RX 2018 года выпуска стоимостью 4,2 млн рублей, при этом пробег машины составляет 78 тыс. километров. Продать Lexus удалось за четыре дня.

Кроме того, одной из самых востребованных стала подержанный седан Lada Granta. Отечественный автомобиль продали за один день за 600 тыс. рублей, при этом всего по объявлению позвонили 36 потенциальных покупателей. Из автомобилей китайского производства наиболее востребованными в феврале стали Chery Tiggo 7 Pro, а из российского — Lada Vesta, Lada Largus и Lada Granta.

Быстрее других в феврале продавались автомобили Skoda, Renault, Ford, Chery, Chevrolet, Mitsubishi и Audi. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более трех дней.

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