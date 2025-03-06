Стало известно, будут ли штрафовать за превышение средней скорости между камерами

Введение ответственности для водителей за превышение средней скорости движения между камерами на дорогах на данный момент не рассматривается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Минтранс над данными предложениями сейчас не работает», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что некоторые регионы действительно направляли предложения о введении подобной ответственности. По словам первого заместителя министра транспорта Валентина Иванова, данный вопрос прорабатывался, однако позиция по нему не изменилась.

До этого инициативу о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами не поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Соответствующее предложение внесли депутаты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Вологодской области. Штраф за превышение средней скорости действовал в России с 2013 года до сентября 2021 года. Парламентарии выступили за возобновление подобной практики.

В комиссии кабинета министров РФ отметили, что в действующих правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость», поэтому в законодательстве отсутствуют требования, касающиеся ее соблюдения.

Ранее в РФ предложили запретить мобильные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения.