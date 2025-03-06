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Стало известно, будут ли штрафовать за превышение средней скорости между камерами

Минтранс опроверг введение штрафов за превышение средней скорости между камерами
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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Введение ответственности для водителей за превышение средней скорости движения между камерами на дорогах на данный момент не рассматривается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Минтранс над данными предложениями сейчас не работает», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что некоторые регионы действительно направляли предложения о введении подобной ответственности. По словам первого заместителя министра транспорта Валентина Иванова, данный вопрос прорабатывался, однако позиция по нему не изменилась.

До этого инициативу о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами не поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Соответствующее предложение внесли депутаты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Вологодской области. Штраф за превышение средней скорости действовал в России с 2013 года до сентября 2021 года. Парламентарии выступили за возобновление подобной практики.

В комиссии кабинета министров РФ отметили, что в действующих правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость», поэтому в законодательстве отсутствуют требования, касающиеся ее соблюдения.

Ранее в РФ предложили запретить мобильные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения.

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