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Выяснилось, что россиянам в автосервисах не полностью меняют масло в «автоматах»

Авилон: при частичной замене масла в АКП остается грязь
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Наталья Горшкова/РИА Новости

Существует два метода замены масла в автоматической коробке передач (АКП): частичная и полная. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, рассказал «Газете.Ru» директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Преимущество частичной замены заключается в экономии масла, которого требуется около 3-5 литров. Среди недостатков — неполное удаление продуктов износа, что делает процедуру менее эффективной для очистки системы от загрязнений. Также частичную замену необходимо проводить каждые 20-30 тыс. километров для поддержки оптимального состояния масла», — сказал эксперт.

Полная замена выполняется с использованием специализированного оборудования, которое под высоким давлением прокачивает всю систему АКП, удаляя старое масло и заменяя его новым. Эта процедура обеспечивает наилучшую работу трансмиссии, так как масло полностью восстанавливается в своих смазывающих и охлаждающих функциях, что увеличивает срок службы АКПП. Полная замена рекомендуется не только при возникновении проблем с переключением передач, но и в качестве профилактической меры для продления ресурса коробки, отметил специалист.

При полной замене масла в АКП требуется больше жидкости (около 10-12 литров) и времени. Но такая процедура гарантирует полное обновление масла и удаление всех загрязнений что положительно сказывается на работе коробки передач, подчеркнул Балашов.

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