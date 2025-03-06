Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Rolls-Royce Владимира Ленина отреставрируют в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина
close
Владимир Песня/РИА Новости/Telegram-канал «Агентство. Новости»

В Санкт-Петербурге отреставрируют автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий Владимиру Ленину. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

«Автомобиль произведен в Англии в 1916 году. Об этом мы можем говорить с уверенностью, так как до нас дошел заводской номер некоторых автомобилей той же серии, сохранившихся в музеях и частных коллекциях», — говорится в сообщении.

По информации источника, Rolls-Royce использовали на съемках фильмов «На одной планете», «Залп Авроры», «Поезд идет в новое» и «Шестое июля». После этого автомобиль стал экспонатом Мраморного дворца. При этом косметический ремонт машины провели в конце 1995 года на киностудии «Ленфильм».

По словам заведующего реставрационной мастерской Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ильи Соловьева, большое количество деталей Rolls-Royce не оригинальные. Так, двигатель автомобиля заменили на ГАЗ-51. Кроме того, у машины установлены шасси советского производства.

Эксперт также отмечает, что отреставрированный автомобиль планируют представить в 2026 году, при этом машину нужно экспонировать только в отапливаемом помещении, чтобы не испортилось лакокрасочное покрытие.

Ранее миллионы фунтов разлетелись после ДТП с автомобилем Центробанка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами