Rolls-Royce Владимира Ленина отреставрируют в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге отреставрируют автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий Владимиру Ленину. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

«Автомобиль произведен в Англии в 1916 году. Об этом мы можем говорить с уверенностью, так как до нас дошел заводской номер некоторых автомобилей той же серии, сохранившихся в музеях и частных коллекциях», — говорится в сообщении.

По информации источника, Rolls-Royce использовали на съемках фильмов «На одной планете», «Залп Авроры», «Поезд идет в новое» и «Шестое июля». После этого автомобиль стал экспонатом Мраморного дворца. При этом косметический ремонт машины провели в конце 1995 года на киностудии «Ленфильм».

По словам заведующего реставрационной мастерской Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ильи Соловьева, большое количество деталей Rolls-Royce не оригинальные. Так, двигатель автомобиля заменили на ГАЗ-51. Кроме того, у машины установлены шасси советского производства.

Эксперт также отмечает, что отреставрированный автомобиль планируют представить в 2026 году, при этом машину нужно экспонировать только в отапливаемом помещении, чтобы не испортилось лакокрасочное покрытие.

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