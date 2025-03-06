Миллионы фунтов разлетелись после ДТП с автомобилем Центробанка

В Сирии после ДТП с машиной Центробанка миллионы фунтов разлетелись по дороге

Миллионы сирийских фунтов разлетелись после ДТП с машиной сирийского Центробанка. Об этом сообщает Lebanon 24.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением после того, как одна из шин автомобиля взорвалась. При этом сам мужчина не пострадал.

На опубликованной в сети фотографии видно, что люди собирают разбросанные на земле деньги. Также заметно, что машина лежит на крыше.

Кроме того, сообщается, что разлетевшимися деньгами оказалась зарплата работников.

До этого сообщалось, что в Подмосковье из-за массового ДТП перекрыли трассу «Дон».

Очевидцы запечатлели последствия столкновения. На кадрах видно, что на дороге образовалась большая пробка. При этом на место ДТП едет патрульный автомобиль с включенной сиреной и проблесковыми маяками.

В результате аварии 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал 10-летний мальчик и двое взрослых, их госпитализировали с серьезными травмами.

Ранее «дебошир» повредил глаза петербуржцам.