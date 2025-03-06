В России коврики для лимузина Aurus Senat стоят как подержанная Lada

В России комплект ковриков для лимузина Aurus Senat стоит 800 тысяч рублей

Салонные коврики для лимузина Aurus Senat стоят в России около 800 тыс. рублей, что сопоставимо с ценой на подержанный автомобиль Lada. Об этом сообщает Авто Mail.

«Стоимость передних ковриков Aurus составляет по 110 тыс. рублей за штуку. Для задних пассажиров коврики в представительском автомобиле обойдутся в 183,9 тыс. рублей за штуку, а самое дорогое покрытие — в багажнике — оценено в 195,5 тыс. рублей», — сообщает портал.

Таким образом, комплект из пяти ковриков на машину встанет владельцу люксового седана в 783,7 тыс. рублей.

В 2024 году российская компания Aurus в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина представила обновленную версию модели Senat. С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами.

В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.