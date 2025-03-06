Россиянам назвали альтернативные варианты популярных автомобилей

Подержанные автомобили Chevrolet Lacetti и Nissan Note стоимостью до миллиона рублей могут стать альтернативой популярным иномаркам. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

«Chevrolet Lacetti был доступен как седан, молодежный хэтч и практичный семейный универсал. У него просторный салон с плавностью хода, отличающий автомобиль от конкурентов. Стоимость Chevrolet Lacetti 2012 года составляет около 799 000 рублей», — сообщает эксперт.

По его словам, альтернативой Ford Focus станет модель Renault Megane второго поколения. Автомобиль отличается экономичностью и практичностью, а его стоимость начинается от 750 тыс. рублей, что на 50 тыс. рублей больше — Mitsubishi Lancer IX девятого поколения. Среди достоинств этой машины выделяют надежность и качество, а также салон с эргономикой, подвеску и трансмиссию.

Антюфьев сообщает еще о двух моделях — Nissan Note и Ford Fusion стоимостью 900 тыс. рублей и 870 тыс. рублей соответственно. Nissan отличается своим богатым оснащением. Кроме того, среди преимуществ автомобиля — практичность, конструкция кузова и неприхотливые силовые агрегаты, которые не требуют больших вложений при обслуживании. При этом модель Ford Fusion отличается надежностью двигателя, ресурс которого при обслуживании достигает 300 тыс. километров.

Ранее в России начался выпуск новых кроссоверов под брендом Rosva Motors.