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В России автомобили Citroen могут начать выпускать под новым брендом

Производитель автомобилей Citroen в РФ зарегистрировал новый бренд Rosva Motors

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Автомобильные технологии

Компания «Автомобильные технологии», которая выпускает на заводе ПСМА Рус в Калужской области кроссоверы Citroen C5 Aircross, зарегистрировала товарный знак Rosva Motors и логотип для него. На это обратил внимание Telegram-канал «Автопоток».

Пока неизвестно, зачем компании понадобился новый бренд. Предполагается, что название Rosva Motors будет использоваться для юрлица и предприятия, а сами машины продолжат выпускать под брендом Сitroen. Однако некоторые СМИ ожидают, что автомобили также сменят название.

На сегодняшний день на калужском заводе выпускают только одну модель Сitroen — C5 Aircross. Производитель получает комплектующие из Китая.

В феврале Минпромторг пополнил список машин для чиновников французской и китайскими машинами. В перечень авто, рекомендованных для госзакупок, вошли кроссоверы Citroen C5 Aircross, выпускаемые компанией «Автомобильные технологии».

Также в список вошли автомобили BAIC моделей U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7, которые собираются на калининградском «Автоторе». Там появились, кроме того, Kaiyi E5, X3 Pro, X3 и X7, SWM G05 Pro и G01, «Амберавто» А5 (выпускаются тем же заводом). Также для госзакупок в качестве служебных машин рекомендованы Evolute i-Jet, Haval M6.

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