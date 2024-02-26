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Минпромторг пополнил список машин для чиновников французской и китайскими машинами

Минпромторг включил Citroen в список автомобилей для чиновников

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KAIYI

Минпромторг России актуализировал перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими. Обновленный список приводится на сайте министерства.

В перечень машин, рекомендованных для госзакупок, вошли кроссоверы Citroen C5 Aircross, выпускаемые компанией «Автомобильные технологии» в Калужской области.

Также в список вошли автомобили BAIC моделей U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7, которые собираются на калининградском «Автоторе». Там появились, кроме того, Kaiyi E5, X3 Pro, X3 и X7, SWM G05 Pro и G01, «Амберавто» А5 (выпускаются тем же заводом).

Также для госзакупок в качестве служебных машин рекомендованы Evolute i-Jet, Haval M6.

Предыдущую редакцию перечня Минпромторг опубликовал в октябре 2023 года.

Ранее стало известно, что в России начались продажи Citroen C5 Aircross с заводской гарантией.

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