Компания Suzuki запатентовала новый бренд в России

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилось свидетельство о регистрации товарного знака Suzutech и его русскоязычного варианта «Сузутек». Об этом сообщает Auto.ru.

«Согласно заявке, права на оба бренда принадлежат «Сузуки Мотор Рус» — представительству компании Suzuki в нашей стране. Патент выдан на срок до января 2034 года», — говорится в сообщении.

По информации источника, теперь у «Сузуки Мотор Рус» помимо автомобилей есть возможность продавать под этими брендами химикаты, косметику, компоненты для пищевой и обрабатывающей промышленности. При этом для чего были запатентованы новые марки неизвестно.

До этого сообщалось, что концерн BMW запатентовал две модели своих автомобилей в России. По внешнему виду они напоминают модели BMW 2-series Gran Tourer и Х3. В январе 2025 года автомобили были запатентованы, но это не означает, что компания готовится к возвращению на российских рынок.

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