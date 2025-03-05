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Женщина отказалась дуть в полицейский алкометр из-за увеличенных губ

В Ливерпуле женщина отказалась дуть в алкометр из-за больших губ
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Depositphotos

В Ливерпуле 44-летняя женщина-адвокат отказалась от алкотестера, потому что недавно сделала косметическую операцию на губы. Об этом сообщает Metro.

«Адвокат расплакалась в суде, заявив, что не смогла предоставить полиции образец алкотестера во время проверки на дороге, поскольку только что сделала косметическую операцию на губах», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов заметили автомобиль, который ехал очень медленно, при этом сворачивал с дороги. Женщина, которая была за рулем, позже отказалась от сдачи крови и сообщила, что у нее боязнь игл.

В суде злоумышленница рассказала, что ехала таким образом, потому что уронила свою еду, а также полоскала рот. При этом суд признал женщину виновной и обязал выполнять общественные работы.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мать десяти детей заказала в интернете водительские права по Почте России и попалась при смене фамилии.

Ранее мигрант выпрыгнул из такси, не заплатив.

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