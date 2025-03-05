Мать 10 детей купила в интернете поддельные права и попалась в МФЦ при смене фамилии

В Приморском крае мать десяти детей заказала в интернете водительские права по Почте России и попалась при смене фамилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«По материалам дела установлено, что подсудимая заказала водительское удостоверение на свое имя, передав за это денежные средства в сумме 100000 руб., затем в почтовом отделении «Почта России» получила заказное письмо, в котором находилось то самое водительское удостоверение», — говорится в сообщении.

По информации источника, документом женщина пользовалась больше года до того момента, пока не вступила в брак и не сменила фамилию. После чего злоумышленница обратилась в МФЦ, где планировала заменить удостоверение.

В отношении многодетной матери возбуждено уголовное дело. Михайловский районный суд признал ее виновной по статье о подделке, изготовлении или обороту документов и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.

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