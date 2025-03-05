Volvo представила автомобиль нового класса

Шведский автопроизводитель Volvo представил новую флагманскую модель ES90. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что автомобиль сочетает в себе преимущества седана, фастбэка и внедорожника. Длина Volvo ES90 составляет 4983 мм, колесная база — 3100 мм. Багажник вмещает 424 л. При сложенных задних сиденьях он увеличивается до 733 л.

ES90 будет предлагаться с тремя вариантами электродвигателей. Базовая модель Single Motor получила 333-сильный мотор.

Второй вариант Twin Motor — с двумя электродвигателями суммарной мощностью 449 л.с. У самой мощной версии Twin Motor Performance суммарная отдача двух моторов — 680 л.с. Подзарядить батарею на 300 км. пробега можно за 10 минут.

В базовое оснащение входят четырехзонный климат-контроль, электрорегулировка и подогрев передних сидений, десять динамиков, панорамная крыша, электропривод двери багажного отделения, 20-дюймовые диски и светодиодное матричное освещение.

Новый автомобиль уже доступен для заказа в таких европейских странах, как Австрия, Чехия, Франция, Германия, Испания.

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Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

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