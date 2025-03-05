Россиянам назвали шесть причин заклинивания руля автомобиля

Руль заклинивает и не возвращается в исходное положение по нескольким причинам, сообщил «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Одна из основных причин – это нарушение углов установки сход-развала колес.

«Со временем, помимо повышенного усилия и проблем с возвратом рулевого колеса в нулевое положение, будет виден неравномерный износ резины», — сказал эксперт.

Также руль перестает возвращаться в прежнее положение из-за неисправностей подвески. Например, при заклинивании опорных подшипников или большом люфте в шаровых опорах. В этом случае ещё появляется стук, треск, люфт в соединении.

Проблемы с рулевыми тягами тоже могут вызвать заклинивание руля. Они гнуться из-за частых поездок по плохим дорогам, что приводит к нарушению все того же сход-развала, отметил специалист.

Проблемы с насосом гидроусилителя руля также являются причиной, по которой руль при резком выворачивании в одну сторону, не возвращается в прежнее положение.

У автомобилей с большим пробегом, в основном, сильно изношена рулевая рейка. Ее зубья со временем стачиваются, в результате руль в один момент может полностью заклинить, пояснил Стрельбицкий.

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