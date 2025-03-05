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Названы пять недостатков китайского кроссовера Lifan Myway

Автоэксперт Зиновьев назвал пять минусов кроссовера Lifan Myway
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ilmarinfoto/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного кроссовера Lifan Myway. Выпускали автомобиль до 2020 года, в России модель продавалась лишь два года.

«Подвеска жесткая, но вполне жизнестойкая, кроме штатных задних амортизаторов. На части новых машин они были с дефектами – меняли по гарантии. Также, на пробеге 30 тыс. километров нередко выходила из строя рулевая рейка», — сказал Зиновьев.

Неэффективность печки объясняется неправильной настройкой термостата для российского климата – отсюда же и долгие прогревы зимой. Кроме того, по словам эксперта, тросик ручного тормоза сгнивает за три зимы.

На большинстве машин часто хандрит система контроля давления в шинах – подает тревогу без всяких причин либо просто «не видит» давления.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.

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