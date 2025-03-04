Водитель автобуса жестоко избил барнаульца и попал на видео

В Барнауле на видео попало, как водитель избил пассажира из-за денег

В Барнауле 28 февраля водитель автобуса избил пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«На остановке Поликлиника 14 водитель не выпускал пассажиров и устроил разборки с молодым человеком из-за оплаты», — говорится в сообщении.

По информации источника, конфликт произошел, потому что водитель требовал от пассажира оплаты наличными, но у мужчины не было такой возможности. Тогда пассажир попросил предоставить терминал, которого, по словам водителя, в автобусе не было.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель ругается с мужчиной, при этом злоумышленник не выпускает пассажирок, которые просят открыть двери транспорта. Также на записи видно, что в автобусе есть терминал.

По словам очевидцев, после того как пассажиру удалось оплатить проезд телефоном, водитель кинул гаджет на пол, и между конфликтующими началась драка. На кадрах видно, что водитель толкает пассажира на землю, при этом очевидцы пытаются остановить злоумышленника.

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