Эксперт поддержал идею запретить передвижные камеры на дорогах

В России передвижные камеры-треноги на дорогах стали больше восприниматься как ловушки для сбора штрафов с водителей, а не как средство уменьшения количества ДТП, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. В беседе с НСН он поддержал идею запретить установку таких камер на дорогах.

«В основном треноги используют в виде ловушек там, где автомобилисты не очень хорошо ориентируются. Но в ГИБДД всегда говорят, что треноги практически нигде не используются, только там, где проводятся какие-то работы по ремонту дорог. Здесь получается спор, который длится не менее десяти лет», — заявил эксперт, призвав раз и навсегда решить вопрос о законности применения таких средств.

Подобные камеры-треноги очень часто допускают ошибки и выдают погрешности, особенно если их устанавливают снизу, а машины движутся выше. Причем выданные результаты никто не проверяет, отметил Канаев. По его словам, водители о таких камерах друг друга предупреждают, а само их наличие на дорогах вызывает много недовольства.

Треноги не определяются в навигаторах, при этом в плане влияния на водителей как раз достаточно осведомленности об угрозе получить штраф – видя предупреждение в навигаторе о камере, нарушать автовладелец не будет, заключил Канаев.

Напомним, предложение запретить установку передвижных камер-треног на дорогах вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков направил главе МВД Владимиру Колокольцеву. Он подчеркнул, что камеры-треноги часто установлены с нарушениями, из-за чего допускается погрешность измерений скоростного режима. Это подтверждают, по мнению депутата, данные ГИБДД, согласно которым общие суммы штрафов в отношении водителей, а число нарушений ПДД при этом снижается.

Ранее россиянам рассказали, когда начнут штрафовать с камер за отсутствие ОСАГО.