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Honda представила новый кроссовер Prologue мощностью 300 л.с.

Honda показала новый кроссовер Prologue
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Honda

Honda обновила электрический кроссовер Prologue и оборудовала его полноприводную версию силовой установкой мощностью 300 л.с.

В исполнении с одним электромотором обновленный Prologue развивает 220 л.с., прибавка к мощности составила 8 л.с. Полноприводная модификация с двумя электромоторами стала мощнее на 12 л.с., ее мощность достигла 300 л.с.

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Honda

В базовое оснащение кроссовера, построенного на той же платформе, что и модель Blazer EV от Chevrolet, входят 19-дюймовые колесные диски, водительское кресло с регулировками в 10 направлениях, подогрев передних сидений и двухзонный климат-контроль. В США обновленный Honda Prologue стоит от $47,4 тыс. до $57,6 тыс. (₽4,2-5,2 млн) без учета льготы от правительства.

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