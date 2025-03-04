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Россиянам рассказали, как выбрать новый автомобиль

Автоэксперт Байбароша: для бездорожья стоит выбрать авто с повышенным клиренсом
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

При выборе нового автомобиля следует определиться с бюджетом и целями использования машины. Об этом «Известия» рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

«Определитесь с бюджетом и моделью авто: внимательно изучите его технические характеристики, а также рекомендации производителя по эксплуатации. Так можно примерно рассчитать будущие расходы на содержание автомобиля», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, нужно сразу обозначить цель использования машины. Так, любителям езды по бездорожью стоит выбирать модели с повышенным клиренсом или полным приводом. Кроме того, покупателям стоит проверить наличие современных систем безопасности, которые обеспечат дополнительную защиту на дороге.

Байбароша также рекомендует изучить выбранные модели подробно, чтобы знать о недостатках и примерных расходах на техническое обслуживание и ремонт. При этом эксперт советует изучить предложения дилеров из других регионов РФ, поскольку это может помочь сэкономить.

Ранее сообщалось, когда подешевеют новые автомобили в России.

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