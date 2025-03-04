Стало известно, когда подешевеют новые автомобили в России

В марте этого года автодилеры могут начать продавать новые машины с дополнительными скидками из-за затоваривания складов, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

«В марте мы планируем показать привлекательное ценовое предложение на автомобили. Главная причина — это затоваривание складов. Февральские результаты продаж показали себя не лучшим образом», — сказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что в марте будутпринимать точечные меры поддержки от некоторых производителей для выравнивания сниженных темпов продаж.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что у дилеров скопилось 600 тыс. новых автомобилей.

«На сегодняшний день на складах дилеров и производителей скопилось более 500 тысяч автомобилей, а запасы самого «АвтоВАЗа» приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч», — сказал Соколов.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что дилеры не верят в возвращение зарубежных автобрендов в РФ.