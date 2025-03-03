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Чугунная ванна столкнулась с Lexus в Дагестане

В Дагестане на видео попало, как чугунная ванна протаранила Lexus
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Gor»

В Дагестане дети сели на чугунную ванну и протаранили на ней Lexus. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как трое детей сидят на чугунной ванне, которая едет вниз по горке. Затем несовершеннолетние падают на землю, а ванна продолжает движение и врезается в черный автомобиль Lexus, который в момент столкновения уже отъезжал.

Далее на записи видно, что из машины выходит водитель и направляется к несовершеннолетним.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области на дороге из села Нежинка женщина родила в машине скорой помощи, которая столкнулась с другим легковым автомобилем и перевернулась.

Предполагается, что пережитый стресс провоцировал у женщины схватки. Медики смогли принять роды у оренбурженки прямо на месте аварии. Впоследствии женщину и ребенка доставили в больницу.

Ранее владивостокец на Toyota Prius открыл стрельбу из автомата.

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