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Таксист-мигрант избил екатеринбуржца и попал на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как таксист-мигрант избил водителя авто

В Екатеринбурге таксист-мигрант избил водителя в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».

«Выходец из Средней Азии, работающий в такси, <...> избил русского водителя в Екатеринбурге. 24-летний мигрант вышел из автомобиля и начал словесную перепалку с 62-летним екатеринбуржцем, после чего набросился на него и сбежал», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автомобиле, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выходит из такси и наносит несколько ударов другому водителю, после чего уезжает.

По информации источника, пострадавший мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов предъявили злоумышленнику обвинение по особо тяжлой статье.

Кроме того, в настоящее время миграционная служба проводит проверку по статье «Халатность», поскольку есть подозрения, что приезжий мог находиться в России незаконно.

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