В Тольятти продают старую Lada Niva за 30 млн рублей

В Тольятти выставили на продажу Lada Niva 1980 года за 30 млн рублей

В Тольятти владелец Lada Niva 1980 года выпуска планирует продать свою машину за 30 млн рублей, сообщает «Российская газета».

«Автомобиль принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных полувековому юбилею АвтоВАЗа, а летом 2016 года на нем прокатились главный конструктор модели Петр Прусов и бывший президент АвтоВАЗа Николя Мор», — говорится в сообщении издания.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу раритетный Москвич-2140 в идеальном состоянии.