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Пассажир напал на пожилую кондукторшу и попал на видео

В Ленобласти на видео попало, как пассажир напал на пожилую кондукторшу

В Ленинградской области мужчина напал на 72-летнюю кондукторшу. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с Огоньком».

«В Новогорелово в Ленинградской области мужчина избил кондуктора автобуса, а перед перед этим еще и совершил грабеж. Злоумышленник повздорил с 72-летней женщиной-кондуктором, вытолкал из автобуса и ударил», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выталкивает из автобуса женщину, которая пытается удержаться за поручни, но злоумышленник силой выводит ее из транспорта и толкает на землю, после чего к конфликтующим подходят прохожие и пассажиры.

По информации источника, пострадавшую госпитализировали. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело. Во время поиска нарушителя сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее мужчина уже был задержан за совершение грабежа, поэтому находится под арестом.

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