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Задержали четвертого участника издевательств на автомойке в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском задержали мужчину, издевавшегося над подростками
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Прокуратура Свердловской области

В Свердловской области задержали четвертого участника издевательств над подростками на автомойке. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

«В Каменске-Уральском избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, 2005 г.р., обвиняемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что злоумышленника заключили под стражу до первого мая 2025 года. Его обвинили в похищении с применением насилия двух несовершеннолетних.

По версии следствия, второго декабря 2024 года мужчина совместно с другими лицами незаконно посадил в автомобиль двух подростков и увез их на автомойку в городе Каменск-Уральский.

Прокурор в суде считает необходимым избрать в отношении злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления, а также он может уничтожить или скрыть доказательства.

Ранее сообщалось, что пытавшие студенток на автомойке мужчины избили подростков.

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