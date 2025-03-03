Стало известно, во сколько россиянам обходится обслуживание автомобиля зимой

Россияне в зимнее время тратят на сервисное обслуживание автомобиля в среднем 31,2 тыс. рублей. Самая популярная услуга – это замена масла (42%), приводит RT результаты соответствующего исследования.

Порядка 22% респондентов сообщили, что сервисный центр посещают раз в полгода. Практически каждый пятый опрошенный (19%) делает это раз в квартал, а еще 15% — не чаще одного-двух раз за год. В среднем по стране автомобилисты проверяют состояние своей машины в сервисных центрах порядка шести раз в год.

При этом большинство участников опроса рассказали, что при выборе автосервиса ориентируются в первую очередь на цены (55%). Для многих также важна реклама сервисных центров на сайтах с объявлениями и наружная реклама (по 23%).

С целью замены масла автосервисы посещают 42% респондентов, что делает эту услугу наиболее востребованной. Далее следуют шиномонтаж (39%) и диагностика автомобиля (29%).

Что касается затрат, то минувшей зимой большинство автовладельцев потратили на сервисное обслуживание до 10 тыс. рублей. Каждый третий опрошенный оставил в автосервисе от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а 12% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Только 5% респондентов потратили более 70 тыс. рублей. В среднем получается, что россияне за минувшую зиму оставили в сервисных центрах 31 тыс. 261 рубль.

Исследование аналитиков «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» подготовлено на основе опроса 10 тыс. жителей России.

До этого эксперты выяснили, что в России продажи автомасел, смазок и шиномонтажного оборудования по сравнению с осенними показателями увеличились почти на треть. Подчеркивается, что водители все чаще берут на себя задачи по обслуживанию и ремонту, что отражается в популярности товаров, ранее не столь характерных для зимнего сезона.

Ранее были названы самые дешевые в обслуживании автомобили.