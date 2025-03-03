В России у дилеров появился новый кроссовер Jetour

Новый китайский среднеразмерный кроссовер Jetour X70 появился у российских дилеров, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Модель Jetour X70 получила 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 210 Нм. Ее также оснастили шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Максимальная скорость достигает 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,8 л на 100 км.

Автомобиль доступен в одной комплектации. В нее входят мультимедиа с дисплеем 10,3 дюйма, камеры кругового обзора, панорамная крыша, пакет теплых опций, электропривод двери багажника.

Кроссовер Jetour X70 предлагается российскими дилерами от 2,65 млн рублей.

До этого стало известно, что Jetour в России может замаскироваться под новое торговое наименование Votour.

Согласно данным Единого реестра интернет-ресурсов Роскомнадзора, дистрибьютор ООО «Джетур Мотор Рус» зарегистрировал домены votour-motor.ru и votour-auto.ru.

Ранее были перечислены шесть минусов хетчбэка Suzuki Baleno.