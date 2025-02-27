Названы все российские цены моделей KGM от SsangYong

Российский дистрибьютор KGM опубликовал полные прайс-листы на автомобили бренда, сообщает Quto.

Кроссовер KGM Tivoli предложат россиянам по цене от 3,6 млн рублей. Цены на KGM Korando стартуют с отметки в 4,4 млн рублей, KGM Torres будет стоить от 5,15 млн рублей. Внедорожник KGM Rexton поступит в продажу по цене от 6,8 млн рублей.

За самый дорогой Tivoli решено просить 4,2 млн рублей, за топовый Korando — 5,4 млн рублей, за Torres — 6,3 млн рублей, а за лучшую версию внедорожника Rexton — 7,2 млн рублей.

Кроссоверы Tivoli, Korando и Torres поступят в продажу в начале марта 2025 года. Внедорожник Rexton выйдет на рынок осенью. Также на осень запланирован старт производства KGM на заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее сообщалось, что пикап KGM Musso от бывшей компании SsangYong поступил в продажу.