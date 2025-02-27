«Может случиться с каждым»: директор Буйнова — о ДТП с участием певца и пенсионерки

Концертный директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что ДТП, в ходе которого певец сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе, «могло произойти с каждым». По его словам, артист никуда не сбегал, а пытался оказать пострадавшей помощь.

«Вчера произошел дорожный инцидент, трагичный инцидент, пострадал человек, большая проблема. Александр Николаевич, кстати, я не считаю это правильным, пытался оказать сразу помощь, в том смысле, чтобы отвезти в какое-то медицинское учреждение, подбежал, но этим должны заниматься специалисты. Спасибо здесь и сотрудникам ГИБДД, и медицинским сотрудникам. ГИБДД через семь минут уже составляли протокол. Безусловно, будут принесены все извинения, будет оказана вся медицинская помощь пострадавшей. Это ужасно, что это случилось. К сожалению, на дороге это может случиться с каждым. В данном случае это произошло с Александром Николаевичем», — сказал он.

По словам Пудовкина, Буйнов тяжело переживает случившееся и окажет необходимую поддержку пострадавшей.

«Тема, которая сейчас разгоняется желтушными людьми, что он пытался куда-то уехать или что-то там, не извиниться — это абсолютное безумие. Это человек с большой честью и достоинством. Конечно, все извинения и вся медицинская помощь, поддержка будут оказаны в полном объеме. Сейчас можно только принести извинения дистанционно за то, что произошло. Александр Николаевич это очень тяжело переживает и будет переживать, но на дороге, к сожалению, так бывает. Как мне сказали, протокол есть уже в интернете, кто-то, к сожалению, сливает даже такую информацию, ну, что делать. Понятно, что это трагическая случайность», — добавил он.

27 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что накануне российский певец Александр Буйнов на внедорожнике Lexus LX570 сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в подмосковном городе Апрелевка. Пострадавшая была госпитализирована.

Сам Буйнов заявил телеканалу RTVI, что за рулем машины был его водитель. В разговоре с ТАСС он же признался, что управлял «Лексусом» самостоятельно.

Telegram-канал SHOT писал, что после ДТП Буйнов отправился на выступление на корпоративе в центре Москвы. При этом он прошел освидетельствование на состояние опьянения и был признан трезвым. Канал также утверждает, что артист предлагал сыну пострадавшей деньги, чтобы урегулировать ситуацию до приезда сотрудников ГАИ.

Ранее сообщалось, что Буйнова могут лишить водительских прав после ДТП с пенсионеркой.