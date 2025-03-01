«Болит все тело»: пенсионерке после ДТП с Буйновым стало хуже

Состояние пенсионерки, пострадавшей в ДТП с народным артистом РФ Александром Буйновым, ухудшилось. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Вскоре пенсионерку переведут в столичную ЦКБ имени Семашко из больницы в Звенигороде. По словам женщины, у нее болит все тело.

«Врачи объясняют перевод из одной больницы в другую тем, что сейчас пациентка не получает достаточного лечения», — говорится в публикации.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

Ранее агент Буйнова обвинил пострадавшую в ДТП пенсионерку во вранье.