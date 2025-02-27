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Водитель автобуса избил пассажирку и намекнул на отсутствие партнера

В Краснодаре на видео попало, как водитель автобуса избил пассажирку

В Краснодаре водитель автобуса избил пассажирку, потому что та попросила его не разговаривать по телефону за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Неадекватный бородач-водила избил пассажирку и обозвал ее <…> за то, что та попросила его не говорить по телефону за рулем», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Краснодар и край» публикует видео, которое сняла пострадавшая пассажирка. На кадрах видно, как водитель громко кричит и оскорбляет женщину, при этом просит ее не снимать на телефон. Также водитель требует, чтобы женщина покинула транспорт, при этом сообщает, что автобус сломался.

Далее на записи видно, как злоумышленник встает и ударяет женщину, после чего пассажирка кричит.

По информации источника, за женщину заступались другие пассажиры, но водитель начал кричать и оскорблять их. Пострадавшая женщина написала заявление в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку.

Ранее сход лавины на дорогу в Дагестане попал на видео.

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