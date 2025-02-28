Поддался искушению: на фото попал водитель, обокравший мошенника из «Ленэнерго»

На фото попал водитель, укравший 65 млн рублей у мошенника из «Ленэнерго»

Полиция Петербурга задержала и сфотографировала водителя, который украл 65 млн рублей у своего начальника. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«На фото — подозреваемый в краже 65 млн у бывшего топ-менеджера «Ленэнерго» — его водитель 47-летний Сергей Е. Мужчина не устоял от искушения подрезать сумку с крупным кушем начальника и попытался скрыться», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в полицию Санкт-Петербурга обратился 46-летний предприниматель Алексей Горячев. Он сообщил, что из его машины, которая стояла на паркинге элитного ЖК «Смольный парк», пропала сумка с деньгами. При этом в краже он заподозрил своего водителя.

Водителя задержали на трассе «Кола», он собирался доехать до Мурманска.

Алексей Горячев — экс-замглавы «Ленэнерго», которого в декабре 2023 года приговорили к 2,5 года колонии за мошенничество.

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