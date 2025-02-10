Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Jetour опубликовал шпионские фотографии кроссовера Shanhai L9 в камуфляже

Jetour выпустит кроссовер Shanhai L9 с расходом 1,5 литра топлива на 100 км
close
Jetour

Компания Jetour опубликовала фотографии кроссовера Shanhai L9 нового поколения в камуфляже, сообщает carnewschina.com. Машина проходит испытания в Китае.

Отмечается, что автомобиль не только крупнее предшественника (прибавка к длине составляет почти пять сантиметров), но и выглядит современнее за счет нового оформления передка.

Автомобиль получил силовую установку, состоящую из 1,5-литрового турбодвигателя SQRH4J15 и двух электромоторов. Общая отдача агрегатов равна 421 л.с. В Смешанном цикле езды машина потребляет 1,5 литра топлива на 100 км. 10-минутная зарядка обеспечивает дополнительные 200 километров хода.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Ранее была названа российская цена на кроссбэк Peugeot 408X.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами