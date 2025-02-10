Jetour опубликовал шпионские фотографии кроссовера Shanhai L9 в камуфляже

Jetour выпустит кроссовер Shanhai L9 с расходом 1,5 литра топлива на 100 км

Компания Jetour опубликовала фотографии кроссовера Shanhai L9 нового поколения в камуфляже, сообщает carnewschina.com. Машина проходит испытания в Китае.

Отмечается, что автомобиль не только крупнее предшественника (прибавка к длине составляет почти пять сантиметров), но и выглядит современнее за счет нового оформления передка.

Автомобиль получил силовую установку, состоящую из 1,5-литрового турбодвигателя SQRH4J15 и двух электромоторов. Общая отдача агрегатов равна 421 л.с. В Смешанном цикле езды машина потребляет 1,5 литра топлива на 100 км. 10-минутная зарядка обеспечивает дополнительные 200 километров хода.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

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