В Ульяновске началось производство двух новых китайских пикапов

На УАЗе начали выпускать перелицованные китайские пикапы JAC T6 и T8

На индустриальной площадке УАЗ стартовало производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 по технологии полного цикла, сообщает пресс-служба Группы Соллерс.

«Для выпуска Sollers ST6 и ST8 на Ульяновском автомобильном заводе введены в эксплуатацию новые 130-метровая сварочная линия и линия сборки шасси, оснащенные современным оборудованием. Также значительно модернизированы окрасочное и сборочное производства», — говорится в сообщении Соллерс.

Sollers ST6 представляет собой ребрендинговую китайскую модель JAC T6. Пятиместный пикап оснащается бензиновым силовым агрегатом мощностью 176 л.с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм, грузоподъемность версии равна 820 кг. Максимальная скорость — 150 км/час.

Sollers ST8 построен на основе китайского JAC T8. Автомобиль оснащается двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 204 л.с. Также пикапы получили двухлитровый дизель мощностью 136 л.с.

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