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«Соллерс» начал продавать грузовики TR, собранные на УАЗе

В России начались продажи отечественных грузовиков Sollers TR
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Телеграм-канал «Алексей Русских»

В России начались продажи грузовиков Sollers TR. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерс». Первый автомобиль уже передан покупателю.

Выпуск среднетоннажных грузовых Sollers TR начался на предприятии «Соллерс Комтранс» на площадке Ульяновского автозавода в ноябре 2024 года.

Мощность нового завода – пять тысяч автомобилей в год. Новая линейка грузовиков займет нишу ушедшего под давлением санкций завода «Исузу». На ульяновском предприятии развернута не просто сборка, а полноценное производство нового модельного ряда.

В базовую комплектацию Sollers TR входят кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль и мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем, управлением на руле и выводом изображения с камеры заднего вида.

До этого стало известно, что в сентябре 2025 года компания Sollers планирует начать продажи на российском рынке минивэна SP7.

Автомобиль получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 л.с. в связке с восьмиступенчатым «автоматом», салон рассчитан на семерых, включая водителя. Модель Sollers SP7 ранее была анонсирована под названием RF8.

Ранее в Ульяновске началось производство двух новых китайских пикапов.

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