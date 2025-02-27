В центре Москвы перекрыли движение

В центре Москвы образовался автомобильный затор, сообщает Telegram-канал «Москва на максималках».

«Коллапс в центре Москвы: водители на Театральном проезде стоят без движения уже 30 минут. С их слов, не пропускают даже машины скорой помощи», — говорится в сообщении канала.

Судя по данным сервиса »Яндекс. Карты», автомобили стоят в километровой пробке на Театральном проезде и улице Большая Лубянка. О причинах перекрытия движения не сообщается.

До этого певец Анатолий Цой попал в автоподставу. Он ехал на машине по Звенигородскому шоссе и налетел на железную трубу, которая моментально пробила колесо. После этого подъехала машина с выездным монтажом.

По его словам, ремонтники предложили починить колесо за 10 тысяч рублей. После этого еще у одного автомобиля пробило колесо, и к нему подъехал эвакуатор. То же самое случилось и с третьей машиной, которая заехала на железную трубу.

Цой отметил, что такие автоподставы стали новым видом мошенничества, которые устраивают сотрудники шиномонтажей.

Ранее стало известно, что изменится для водителей в марте.