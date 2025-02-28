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Раскрыты официальные фото интерьера серийной Lada Iskra

«АвтоВАЗ» показал интерьер новой Lada Iskra
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«Автоваз»

«АвтоВАЗ» раскрыл официальные фото интерьера новой модели Lada Iskra и рассказал об особенностях внутренней отделки автомобиля.

«Все элементы салона продуманы для удобства: панель приборов со стильными ромбовидными воздуховодами, вместительные ниши для мелочей и эргономичная компоновка. Материалы отделки не только визуально привлекательны, но и обладают повышенной износостойкостью, что гарантирует надежность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации», — отмечается в сообщении пресс-службы завода.

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«Автоваз»

Руль Lada Iskra регулируется по наклону и вылету, сиденья с анатомическим профилем будут доступны с двумя вариантами обивки — в черно-серой цветовой гамме или с контрастной прострочкой и цветными вставками.

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«Автоваз»

Производитель обещает для Iskra высокий уровень акустического комфорта, заложенного на конструктивном уровне: за счет высокой жесткости кузова на кручение и усиленной шумоизоляции, в том числе багажного отсека.

Ранее стало известно, что Lada Iskra получит два двигателя.

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