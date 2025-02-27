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Появились подробности о новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra

«Мотор»: Lada Iskra получит два двигателя и будет стоить от 1,2 млн рублей
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Портал «Мотор» раскрыл характеристики седана Lada Iskra, выпуск которого должен начаться в апреле этого года.

«Модель предложат в трех модификациях, с двигателями мощностью 90 либо 106 лошадиных сил, механической коробкой передач и вариатором», — говорится в сообщении портала.

Самой медленной в ускорении до 100 километров в час окажется 106-сильная Iskra с вариатором — ей потребуется на это 13,4 секунды. Одну десятую секунды у нее выигрывает седан с 90-сильным двигателем и «механикой», который ровно на секунду отстает от 106-сильной модификации с шестиступенчатой коробкой передач. Средний расход топлива автомобиля составит 7,2 литра на 100 километров.

Длина седана составляет 4333 мм, а объем багажника — 500 л. Дорожный просвет — 170 мм.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra на «АвтоВАЗе» начнется в апреле 2025 года. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета. В базовую версию войдут светодиодные ходовые огни, две подушки безопасности, тканевый салон, системы ABS и ESP, электроусилитель руля, обогрев зеркал, аудиосистема, 15-дюймовые штампованные диски, передние электростеклоподъемники, центральный замок, бамперы в цвет кузова.

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет предлагаться в России по цене от 1,2 млн рублей. В линейке «АвтоВАЗа» она будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.

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