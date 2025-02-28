Водителям рассказали, где покупать моторное масло

При подборе моторного масла надо ориентироваться на рекомендованные автопроизводителем свойства и указанные допуски. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

«В сервисной книжке автопроизводитель указывает, какое моторное масло рекомендуется использовать в конкретном автомобиле. Иногда там могут встречаться даже конкретные бренды. На самом деле, это маркетинговый ход», — сообщает эксперт.

По его словам, в сервисной книжке также прописаны главные требования к уровню свойств масла: допуск автопроизводителя, класс вязкости по системе SAE и эксплуатационная категория разных международных классификаций. Так, в книжке популярной модели крупного корейского автопроизводителя обозначена категория SN по системе API и класс вязкости 5W30. При этом у европейских автопроизводителей — свои допуски и класс вязкости.

Сокуев также отмечает, что при выборе моторного масла надо полагаться на предложенные автопроизводителем свойства и допуски. При этом специалист рекомендует покупать масло в магазинах официально работающих в России крупных брендов.

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