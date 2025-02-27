Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего берут в аренду

В 2024 году самыми востребованными моделями автомобилей категории «Эконом», которые россияне брали в аренду, стали Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Jetta VS5. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Делимобиль».

«В категории «Комфорт» за тот же период лидируют Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4, а в «Бизнесе» и «Премиуме» чаще всего российские водители выбирали Toyota Camry, Exeed RX и Geely Monjaro», — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в 2024 году на 20% увеличилось число длительных поездок на каршеринге, например, по регионам. Так, россияне брали машину в аренду, чтобы поехать в сторону Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и южных городов.

По информации источника, среди машин бизнес- и премиум-сегмента россияне брали модели BMW 440 M, Dodge Challenger и Mercedes-AMG G63. При этом в прошлом году водители арендовали в среднем 40 уникальных моделей автомобилей сервиса. По статистике, более 70% пользователей регулярно пользовались каршерингом, при этом брали машины из всех доступных категорий автопарка.

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