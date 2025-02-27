Стало известно, как упало производство машин в России по сравнению с 2019 годом

НАПИ: выпуск машин в январе упал на 45% по сравнению с благополучным 2019 годом

Производство автомобилей в России выросло в январе 2025 года на 4,8% в сравнении с аналогичным месяцем 2024 года, но оказалось значительно нижу уровня выпуска машин в 2019 году. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«По сравнению с благополучным 2019 годом производство автомобильной техники сократилось на 44,8% из-за резкого снижения выпуска легковых автомобилей. По сравнению с январем прошлого года выросло только производство легковых автомобилей», — отмечается в сообщении.

В первом месяце 2025 года производство легкого коммерческого транспорта снизилось в России на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство грузовиков — на 10,1%, автобусов — на 55,2%.

Всего в январе 2025 года в России было выпущено 64,8 тыс. автомобилей всех типов, в том же месяце 2024 года — 61,8 тыс. автомобилей, 2019-го — 117,4 тыс. автомобилей.

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