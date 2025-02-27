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Oting объявил российские цены на пикап с необычным кузовом

В России пикап Oting Palasso будет стоить от четырех миллионов рублей
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OTING

Китайский Бренд Oting объявил российские цены на пикап-хардтоп Palasso. Как говорится в сообщении пресс-службы, автомобиль с механической трансмиссией будет стоить от 4 млн рублей, а с автоматической — от 4,34 млн рублей.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе. Уровень крыши над багажником выше, чем над салоном. Объем грузового отсека — 2150 л, его стенки отделаны пластиком, на полу — ковровое покрытие, как в багажнике внедорожника.

Рамный пикап производится в Китае, на российском рынке он будет продаваться с бензиновым мотором 2.0 л. мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF, а также механической трансмиссией. Привод - полный. Таким же силовым агрегатом оснащается и внедорожник Oting «Паладин», который продается в России.

Поставки Oting Palasso российским дилерам начнутся во втором квартале 2025 года.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Ранее были названы все российские цены моделей KGM от SsangYong.

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