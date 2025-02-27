Родственники пенсионерки, которую сбил Буйнов, требуют отправить его на медкомиссию

Родственники пострадавшей пенсионерки, которую Александр Буйнов сбил на пешеходном переходе, просят проверить его анализ крови. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«После того, как Буйнов, который сейчас проходит курс лечения от онкологии, сбил женщину на пешеходном переходе, ГИБДД может потребовать от него подтвердить способности к вождению и отправить Александра Николаевича на медкомиссию», — говорится в сообщении.

По информации источника, родственники пострадавшей женщины согласились, что артист должен пройти обследование. Так, если врачи решат, что препараты, которые принимает Буйнов, плохо влияют на его реакцию или другие функции, необходимые водителю, то суд приостановит действие его водительских прав.

До этого сообщалось, что 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

Ранее стало известно, с какой скоростью ехал Буйнов перед наездом на пенсионерку.