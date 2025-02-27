Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гаишники дважды за день поймали пьяного уральца и отобрали у него две машины

На Урале ДПС дважды за день поймала пьяного водителя и изъяла у него два авто
close
Telegram-канал «Госавтоинспекция России»

На Урале сотрудники ДПС дважды за сутки остановили одного и того же нетрезвого водителя, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

«Утром бдительные граждане сообщили в дежурную часть полиции о подозрительном автомобиле, движущемся из Краснотурьинска в направлении Североуральска. У водителя имелись внешние признаки сильного опьянения», — отмечается в сообщении.

Прибывшие по вызову инспекторы ДПС остановили водителя и освидетельствовали его на состояние алкогольного опьянения. Уровень алкоголя у него значительно превысил допустимый, алкометр зафиксировал 0,9 мг/л. Спустя несколько часов того же водителя остановили за рулем другого автомобиля, прибор показал 0,96 мг/л алкоголя.

Обе машины у водителя изъяли и поместили на спецстоянку. За два нарушения ему грозят штрафы на сумму 90 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами.

Ранее стало известно, что автомобиль певца Александра Буйнова получил 172 штрафа за нарушения ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами