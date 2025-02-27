Гаишники дважды за день поймали пьяного уральца и отобрали у него две машины

На Урале ДПС дважды за день поймала пьяного водителя и изъяла у него два авто

На Урале сотрудники ДПС дважды за сутки остановили одного и того же нетрезвого водителя, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

«Утром бдительные граждане сообщили в дежурную часть полиции о подозрительном автомобиле, движущемся из Краснотурьинска в направлении Североуральска. У водителя имелись внешние признаки сильного опьянения», — отмечается в сообщении.

Прибывшие по вызову инспекторы ДПС остановили водителя и освидетельствовали его на состояние алкогольного опьянения. Уровень алкоголя у него значительно превысил допустимый, алкометр зафиксировал 0,9 мг/л. Спустя несколько часов того же водителя остановили за рулем другого автомобиля, прибор показал 0,96 мг/л алкоголя.

Обе машины у водителя изъяли и поместили на спецстоянку. За два нарушения ему грозят штрафы на сумму 90 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами.

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