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Вице-премьер РФ попал в необычный дорожный конфликт

Вице-премьер Григоренко рассказал о дорожном конфликте с роботом-доставщиком
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РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко попал в необычный дорожный конфликт с роботом-доставщиком. Об инциденте он рассказал во время презентации национального проекта «Экономика данных» в национальном центре «Россия», пишет ТАСС.

Политик рассказал, что несколько месяцев назад в Москве на пешеходном переходе робот-доставщик не мог заехать на тротуар и совершить необходимый маневр из-за стоящих рядом автомобилей.

«Мы не могли бортами разойтись, водитель и доставщик. Водитель ругается, эта штука застряла, колесом не может отъехать», — отметил Григоренко.

Он добавил, что водитель пытался заставить робота ехать дальше с помощью голосовых команд, но тот не реагировал.

До этого в Москве задержали бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика.

По информации СМИ, задержание состоялось в его же квартире, которая расположена напротив Кремля на Софийской набережной, после чего экс-замминистра привезли в юго-западный следственный отдел. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что главному дорожнику Челябинска грозит тюрьма за дорогое озеленение города.

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