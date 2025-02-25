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Пикап KGM Musso от бывшей компании SsangYong поступил в продажу

У бывшей компании SsangYong появился пикап KGM Musso
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KGM

В Южной Корее начат прием заказов на пикап Musso EV от автопроизводителя KGM (бывший SsangYong).

В модельной линейке KGM этот пикап с электроприводом дополнит дизельный Rexton Sports. Новый KGM Musso EV построен на базе электрического кроссовера Torres и обладает несущим кузовом. Также у них один и тот же дизайн передней части.

Грузоподъемность пикапа — 500 кг, длина — 4715 мм, колесная база — 2680 мм. В салоне смонтированы пристыкованные друг к другу экраны комбинации приборов и медиасистемы. В базовом исполнении пикап снабжен электромотором мощностью 207 л.с. и передним приводом. Есть и полноприводная версия со вторым электромотором для задней оси. Ее суммарная отдача — 413 л.с.

Переднеприводный пикап способен проехать на полной зарядке до 400 км.

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