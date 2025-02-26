Главному дорожнику Челябинска грозит тюрьма за дорогое озеленение города

Для бывшего главного дорожника Челябинска Рината Кучитарова запросили девять лет колонии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

«Гособвинитель ориентировал суд на назначение Кучитарову наказания в виде лишения свободы. Сроком на девять лет. С отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявили в пресс-службе.

Также у Кучитарова хотят изъять все имущество на сумму 80 млн рублей.

Бывшего главу КДХ задержали в 2022 году. Как стало известно, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска, но завысил стоимость первого этапа работ, в результате чего бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб.

До этого в Москве задержали бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика.

По информации СМИ, задержание состоялось в его же квартире, которая расположена напротив Кремля на Софийской набережной, после чего экс-замминистра привезли в юго-западный следственный отдел. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее в России призвали ввести обязательную регистрацию электросамокатов и моноколес.