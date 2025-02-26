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Главному дорожнику Челябинска грозит тюрьма за дорогое озеленение города

Бывшему главному дорожнику грозит 9 лет тюрьмы за дорогое озеленение Челябинска
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Anelo/Shutterstock

Для бывшего главного дорожника Челябинска Рината Кучитарова запросили девять лет колонии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

«Гособвинитель ориентировал суд на назначение Кучитарову наказания в виде лишения свободы. Сроком на девять лет. С отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявили в пресс-службе.

Также у Кучитарова хотят изъять все имущество на сумму 80 млн рублей.

Бывшего главу КДХ задержали в 2022 году. Как стало известно, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска, но завысил стоимость первого этапа работ, в результате чего бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб.

До этого в Москве задержали бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика.

По информации СМИ, задержание состоялось в его же квартире, которая расположена напротив Кремля на Софийской набережной, после чего экс-замминистра привезли в юго-западный следственный отдел. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее в России призвали ввести обязательную регистрацию электросамокатов и моноколес.

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