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Стало известно, какой люксовый автомобиль россияне чаще всего покупали в январе

Rolls-Royce Cullinan в январе стал самым продаваемым новым люксовым авто в РФ
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Rolls-Royce

В январе в 2025 году самым продаваемым люксовым автомобилем среди россиян стал Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В России было продано 39 новых машины сегмента Luxury – на 35% больше, чем в том же месяце прошлого года (29 шт.). Эксперты агентства отмечают, что положительная динамика в этом сегменте авторынка наблюдается уже седьмой месяц подряд», — говорится в сообщении.

По информации источника, самыми популярными автобренадами среди россиян помимо Rolls-Royce стали Bentley, Lamborghini и Ferrari. При этом новые машины Maserati и Aston Martin в прошлом месяце не покупали.

В модельном рейтинге лидирует Rolls-Royce Cullinan, далее идут Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.

До этого сообщалось, что перед задержанием по делу о растрате экс-замминистра транспорта Игорь Чалик пытался быстро продать свою недвижимость стоимостью около 200 миллионов рублей.

Ранее Росстандарт утвердил поправки к ГОСТу о новых дорожных знаках для водителей.

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